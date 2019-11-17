Фото и видео: спасенные из собачьей колонии щенки нашли новые дома по всей Эстонии

В приюте собакам дали противопаразитарные препараты и они прошли вакцинацию, взрослых особей стерилизовали и кастрировали. Поскольку животные поступили в приют от частного лица, местное самоуправление не профинансировало процедуры. Так гласит закон.

В какой волости Пярнумаа животные попали в беду, директор приюта не захотела говорить, поскольку такая была договоренность с человеком, который искал помощи для собак.

Varjupaikade MTÜ просила помощи, чтобы покрыть расходы на процедуры для каждой собаки в размере около 365 евро. Среди других пожертвование для собак сделала топ-модель Кармен Педару, которая перевела 1000 евро.

Живыми в приют попали шестеро щенков из семи. ФОТО: Pärnu koduta loomade varjupaik

Сразу начались поиски новых хозяев для собак. По словам руководителя Пярнуского приюта для животных Сейле Юсс, собакам, которые по размеру меньше среднего, активно предлагали дома. Все взрослые собаки отправились по домам к концу октября.

С передачей шести щенков работники приюта не торопились, чтобы они смогли поправиться с помощью материнского молока и им смогли бы сделать необходимые процедуры.

Маленькие щенки, которым было всего несколько недель, получили имена и номер на странице приюта. Юсс радуется, что Пако, Пиппу, Папито, Пеппе, Перру и Пико поступило более ста предложений о доме.

Кандидатов в хозяева выбирали тщательно, а после необходимых по возрасту вакцин в ноябре малыши отправились в новые дома.

«Из колонии только один остался в Пярну», - сказала Юсс и поблагодарила всех, кто предлагал свой дом и сделал пожертвование.

Последним домой поехал Пако, за которым новая семья приехала в этот вторник. Теперь щенок стал столичным жителем. Карин Кынд, которая стала хозяйкой Пако, сказала, что они с мужем сначала пришли в гости к щенку в приют, но из-за заранее запланированной поездки немного отложили переезд щенка в новый дом.

«Один раз его уже видели, когда ездили посмотреть на него в приют. На первый взгляд Пако показался очень робким», - говорит Кынд, для которой завести собаку было давней мечтой.

«Мы делаем пожертвования приютам и ходили смотреть собак в Таллиннский приют. Но в квартиру мы не хотели брать большую собаку, поэтому маленький щенок показался нам идеальным», - объясняют причину своего предложения о доме для щенка Кынд.

«Мы следили за поступавшими в приюты собаками активно около года, предпочтений по породам у нас не было», - добавила Кынд.

Дома Пако ждала теплая комната, много игрушек и заботы. У семьи уже была собака, но несколько лет назад она умерла в уже почтенном возрасте.

«Он такой молодец! Пако реагирует на свое имя, которое мы не стали менять, хорошо спит, ест, играет, ему также нравится ездить в машине», - рассказывает Кынд.