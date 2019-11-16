Началась перепись зимующих в Эстонии птиц

Эстонское орнитологическое общество три раза за зиму проведет перепись зимующих в Эстонии птиц. Первая перепись пройдет с 15 по 28 ноября, передает Rus.ERR.
Наблюдатель должен знать зимних птиц как по их голосу, так и по внешности. Для переписи следует выбрать местность протяженностью примерно 10 км с разным ландшафтом.
Новичков просят перед началом участия в переписи связаться с координатором Яанусом Эльтсом (jaanus.elts@eoy.ee), чтобы определить местоположение и получить более подробные указания.