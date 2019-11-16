Фото: в Таллинне на крыше Батарейной тюрьмы появился неожиданный гость

На крышу Батарейной тюрьмы переехала жить молодая лиса, которая любуется видами моря и следит за чайками. Видимо, она чувствует себя там прекрасно.
Руководитель по связям с общественностью и сотрудничеству Института исторической памяти Сергей Метлев сообщил, что, видимо, лиса смогла найти в стене Батарейной тюрьмы большую щель, через которую попала в коридоры здания и оттуда уже через сломанное слуховое окно на крышу.
По его словам, раньше лису уже замечали на территории возле выставки, на нее реагировали датчики движения камер безопасности.
Напомним, что в мае Эстонский институт исторической памяти открыл в стоявшей до сих пор закрытой Батарейной тюрьме выставку «Коммунизм – это тюрьма», рассказывающую о коммунистической идеологии и ее международных преступлениях, а также истории здания.