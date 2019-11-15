Пт, 15.11.2019
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Человек заметил на дороге раненую птицу: оказалось, он спас невероятно редкий вид

Harjumaal leiti sõiduteelt haruldane kalakotkas.

ФОТО: Eesti Metsloomaühing / Facebook

Вчера после обеда Эстонское общество по защите лесных животных получило сообщение о найденной на проезжей дороге в Вяэна-Йыэсуу птице. Крови не было, птица двигалась, но не могла лететь.

Нашедший птичку даже послал фото, увидев которое зоозащитники не поверили своим глазам: в беду попал очень редкий вид хищной птиц — скопа. В Эстонии скопа — это находящийся под охраной вид первой, наивысшей категории. К примеру, по данным 2005-го года в Эстонии было всего 50-55 пар скоп. В Финляндии же уничтожение скопы наказывается штрафом в 1692 евро.

Поскольку видами первой и второй категории занимается Департамент окружающей среды, зоозащитники позвонили именно туда. Нашедший отвез скопу в Таллинн и передал работнику департамента, после чего птицу повезли в клинику Университета естественных наук в Тарту и передали в руки ветеринару Мадизу Лейвитсу.

Водителей, заметивших любую подозрительно передвигающуюся птицу у дороги, просят остановиться и убедиться, что она в порядке и может летать.

Эстонское общество по защите лесных животных — некоммерческая организация, которая будет рада любой помощи.

Свое пожертвование можно сделать, позвонив:

9009933 – жертвовать 5€

9009955 – жертвовать 25€

Дослушайте сообщение до конца, иначе пожертвование не дойдет!

Пожертвования принимают и на банковский счет:

Eesti Metsloomaühing MTÜ

Swedbank EE952200221067573100

Пояснение: Metsloomade abistamiseks

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