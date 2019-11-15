Человек заметил на дороге раненую птицу: оказалось, он спас невероятно редкий вид

Вчера после обеда Эстонское общество по защите лесных животных получило сообщение о найденной на проезжей дороге в Вяэна-Йыэсуу птице. Крови не было, птица двигалась, но не могла лететь.
Нашедший птичку даже послал фото, увидев которое зоозащитники не поверили своим глазам: в беду попал очень редкий вид хищной птиц — скопа. В Эстонии скопа — это находящийся под охраной вид первой, наивысшей категории. К примеру, по данным 2005-го года в Эстонии было всего 50-55 пар скоп. В Финляндии же уничтожение скопы наказывается штрафом в 1692 евро.
Поскольку видами первой и второй категории занимается Департамент окружающей среды, зоозащитники позвонили именно туда. Нашедший отвез скопу в Таллинн и передал работнику департамента, после чего птицу повезли в клинику Университета естественных наук в Тарту и передали в руки ветеринару Мадизу Лейвитсу.
Водителей, заметивших любую подозрительно передвигающуюся птицу у дороги, просят остановиться и убедиться, что она в порядке и может летать.
Эстонское общество по защите лесных животных — некоммерческая организация, которая будет рада любой помощи.
Свое пожертвование можно сделать, позвонив:
9009933 – жертвовать 5€
9009955 – жертвовать 25€
Дослушайте сообщение до конца, иначе пожертвование не дойдет!
Пожертвования принимают и на банковский счет:
Eesti Metsloomaühing MTÜ
Swedbank EE952200221067573100
Пояснение: Metsloomade abistamiseks