Видео: найденный на улице щенок родился с хвостиком на лбу

Необычно выглядящий щенок с хвостиком на лбу завоевывает любовь пользователей Сети.
Замерзшего щенка, бегавшего по улице с другой взрослой собакой, подобрала организация по спасению животных Mac's Mission, добровольцы которой взяли под свою опеку обоих четверолапых. Щенка назвали Нарвал. Его фотографии и видео, опубликованные в социальных сетях, быстро стали завоевывать сердца людей, пишет Postimees.
Mac's Mission специализируется на бездомных животных, которые имеют различные врожденные пороки развития или травмы и которые без посторонней помощи, скорее всего, погибли бы. Ветеринар осмотрел Нарвала, жизни щенка ничего не угрожает, а хвостик на мордочке - это не что иное, как его изюминка. В удалении второго хвоста сейчас нет необходимости.
И хотя Нарвал пока не готов переехать в новый дом, фанаты предполагают, что от предложений забрать его к себе не будет отбоя.