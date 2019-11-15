Видео: найденный на улице щенок родился с хвостиком на лбу

Замерзшего щенка, бегавшего по улице с другой взрослой собакой, подобрала организация по спасению животных Mac's Mission, добровольцы которой взяли под свою опеку обоих четверолапых. Щенка назвали Нарвал. Его фотографии и видео, опубликованные в социальных сетях, быстро стали завоевывать сердца людей, пишет Postimees.

Щенок с хвостиком на лбу. ФОТО: Tyler Graef/AP/Scanpix

Mac's Mission специализируется на бездомных животных, которые имеют различные врожденные пороки развития или травмы и которые без посторонней помощи, скорее всего, погибли бы. Ветеринар осмотрел Нарвала, жизни щенка ничего не угрожает, а хвостик на мордочке - это не что иное, как его изюминка. В удалении второго хвоста сейчас нет необходимости.