Пт, 15.11.2019
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Видео: найденный на улице щенок родился с хвостиком на лбу

Необычный щенок.

ФОТО: Tyler Graef/AP/Scanpix

Необычно выглядящий щенок с хвостиком на лбу завоевывает любовь пользователей Сети.

Замерзшего щенка, бегавшего по улице с другой взрослой собакой, подобрала организация по спасению животных Mac's Mission, добровольцы которой взяли под свою опеку обоих четверолапых. Щенка назвали Нарвал. Его фотографии и видео, опубликованные в социальных сетях, быстро стали завоевывать сердца людей, пишет Postimees.

Щенок с хвостиком на лбу.

ФОТО: Tyler Graef/AP/Scanpix

Mac's Mission специализируется на бездомных животных, которые имеют различные врожденные пороки развития или травмы и которые без посторонней помощи, скорее всего, погибли бы. Ветеринар осмотрел Нарвала, жизни щенка ничего не угрожает, а хвостик на мордочке - это не что иное, как его изюминка. В удалении второго хвоста сейчас нет необходимости.

И хотя Нарвал пока не готов переехать в новый дом, фанаты предполагают, что от предложений забрать его к себе не будет отбоя.

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