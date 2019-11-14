Браконьер выплатит 7500 евро за одну рыбу

Уездный суд Северной Карелии приговорил мужчину 1980 года рождения выплатить компенсацию за пойманную рыбу, признав его виновным в нарушении Закона о рыболовстве. Суд оценил редкую рыбу в 7510 евро.

Браконьер выловил в местечке Лиекса в Северной Карелии озерного лосося длиной 84 см. Он не придумал ничего лучше, как похвастаться своим уловом в соцсетях, после чего и был задержан. Он признался в содеянном в суде.

Браконьер получил приговор в соответствии с новым Законом о рыболовстве, вступившем в силу в начале мая. Раньше, например, в Финляндии за незаконную ловлю озерного лосося практически не наказывали, поскольку размер компенсации не был определен законом.

Теперь цена озерного лосося Сайма определена – согласно решению суда, одна рыба обойдется любителям незаконной рыбалки в семь тысяч евро. Можно с уверенностью сказать, что это самая дорогая рыба, когда-либо пойманная в Финляндии.

"Решение суда стало важным прецедентом. Это откроет глаза многим рыбакам", - заявил ведущий специалист по рыболовству из регионального центра окружающей среды Финляндии Тимо Турунен.