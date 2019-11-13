Галерея: житель Эстонии обнаружил в лесу брошенных щенков

Вчера вечером в лесу возле прогулочной тропы Тиксоя были найдены семь щенков. Скорее всего кто-то отнес их туда, так как щенкам около трех месяцев. По словам руководителя проекта приюта Кирке Роосаар, маловероятно, что столько щенков сами пришли на прогулочные тропы, передает Tartu Postimees.