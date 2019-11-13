Галерея: в эстонском лесу обнаружили брошенных щенков

Вчера вечером в лесу возле прогулочной тропы Тиксоя были найдены семь щенков. Скорее всего кто-то отнес их туда, так как щенкам около трех месяцев. По словам руководителя проекта приюта Кирке Роосаар, маловероятно, что столько щенков сами пришли на прогулочные тропы, передает Tartu Postimees.
Щенки, попавшие в тартуский приют для бездомных животных, когда вырастут, станут собаками среднего размера, останутся вислоухими, подходят на роль цепных собак.
Роосаар сказала, что черно-белые щенки, если их правильно воспитать, непременно превратятся в дружелюбных и активных собак, которые станут хорошими питомцами.
В течение ближайших двух неделю приют не отдаст щенков, так как их должны показать ветеринару, на дела уйдет время. В то же время приют надеется, что объявится владелец.