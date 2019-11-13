Галерея: наводивший страх на жителей южной Эстонии Проша сегодня вернулся в Россию

Проша был пойман возле Валга в августе, после чего временно содержался в Таллиннском зоопарке.

Путешествие медведя заняло более 24 часов - сюда вошли 850 километров дороги и время, необходимое для прохождения таможенных и пограничных формальностей.

Проша и Поля - выпускники центра спасения медвежат-сирот Пажетновых. Они были подготовлены для жизни в дикой природе и возвращены в леса Псковской области. Все подопечные Центра отмечены ушными метками с уникальным номером. Именно по таким меткам удалось узнать медвежат-беглецов.

Проша и Поля стали часто появляться у населенных пунктов на эстонской стороне, где беспокоили население. Чтобы вернуть мишек на родину, была развернута целая операция с участием специалистов Центра, таможенников и других различных служб России и Эстонии. Домой пока вернулся только Проша. К моменту спасательных мероприятий о Поле сведений не поступало. Это может означать, что она ушла в лес и нашла себе место для проживания, адаптировавшись к окружающей среде.

Проша и Поля поступили в Центр спасения на реабилитацию из Псковской области в феврале 2017 года. Уже осенью того же года брата и сестру выпустили в естественную среду обитания в тот же псковский регион. До сообщений о появлении в Эстонии медвежата провели вместе 2, 5 года.