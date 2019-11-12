В Таллиннском зоопарке умерла львица Ксюша: она прожила 14 лет

«Опухоль и почечная недостаточность вызвали тяжелую ситуацию, поскольку, с одной стороны, операция могла привести к летальному исходу, с другой стороны – без операции смерть наступила бы еще быстре. Мы должны были решить — усыплять животное или все же провести операцию. Вместо того, чтобы усыпить львицу, мы решили в пользу операции, хотя анализы крови были настолько плохими, что мы опасались, что она не переживет операции», – говорит проводивший Ксюше операцию хирург-ветеринар Университета естественных наук Александр Семенов.