В Таллиннском зоопарке умерла львица Ксюша: она прожила 14 лет

В Таллиннском зоопарке 10 ноября умерла 14-летняя львица по кличке Xylitol или Ксюша, как ее ласково называли работники, сообщает зоопарк.
Ранее азиатской львице диагностировали хроническое воспаление эндометрия – внутренней слизистой оболочки тела матки. В этом году, 30 апреля животному провели операцию. Причиной воспаления была опухоль.
«Опухоль и почечная недостаточность вызвали тяжелую ситуацию, поскольку, с одной стороны, операция могла привести к летальному исходу, с другой стороны – без операции смерть наступила бы еще быстре. Мы должны были решить — усыплять животное или все же провести операцию. Вместо того, чтобы усыпить львицу, мы решили в пользу операции, хотя анализы крови были настолько плохими, что мы опасались, что она не переживет операции», – говорит проводивший Ксюше операцию хирург-ветеринар Университета естественных наук Александр Семенов.
На протяжении всего периода восстановления львица находилась под присмотром врачей, однако 10 ноября она скончалась.
Ксюша родилась в зоопарке Хельсинки 3 июня 2005 года и прибыла в Таллиннский зоопарк 30 мая 2007 года, дожив до 14 лет. В дикой природе львы обычно живут 10-14 лет.