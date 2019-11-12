Кадр дня: полицейская овчарка Карма празднует особо важное событие

В этом году полиция Эстонии празднует 101-й день рождения. К празднованию присоединились четвероногие напарники полицейских, среди которых и бельгийская овчарка Карма.
«Бельгийская овчарка по кличке Карма знает, что сегодня праздник. Перед тем, как отправиться на работу, ее шерсть начистили до блеска, а вместо ошейника ей надели бабочку», - написано на странице служебных собак Эстонии в Instagram.
Карма и ее брат Рикки прибыли в Эстонию из Словакии в октябре прошлого года. Карма приступила к работе в Пыхьяской префектуре, а Рикки - в Лыунаской.