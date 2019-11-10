В эстонском приюте бывший уличный кот мечтает о семье

Сначала Япе был напуган и не знал, можно ли доверять людям. У Япе — большие желтые глаза, из-за которых он сначала напоминал не кошку, а сову. Но сотрудники приюта знают, что время, любовь и забота делают уличную кошку ласковой и домашней.

Через полгода Япе изменился - теперь он не боится, когда его гладят и даже ждет этого. Теперь Япе словно говорит: «Эй, я здесь! Ты меня не погладишь? Мимо меня нельзя проходить, не погладив меня, погладь хотя бы три раза и иди дальше!»