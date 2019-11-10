Видео: строитель сел в ковш экскаватора, чтобы спасти собаку из ледяного озера

Видео спасения утром 10 ноября опубликовало издание Е1. Как рассказали журналисты, собака провалилась под лед на Шарташе метрах в двадцати от берега и барахталась в воде около 40 минут. Она обессилела в борьбе за жизнь, но так и не смогла самостоятельно выплыть. Было около трех часов ночи, работавшие на берегу строители уже собирались ставить технику на стоянку, но услышали лай. И решили прийти четвероногому на помощь, пишет "Фонтанка".