В Таллинне в ста метрах друг от друга лежали покалеченные косули

Loomapäästegrupp одновременно получил несколько сообщений о нуждающейся в помощи в Пяэскюла косуле. Когда добровольцы прибыли на перекресток улиц Ребасе и Раба выяснилось, что ничем помочь уже нельзя — животное, видимо, пыталось убежать от собак и сломало себе шейные позвонки или хребет. Вместе со специалистами Департамента окружающей среды и OÜ Jäägriabi было решено прекратить страдания животного.

Член правления Loomapäästegrupp Хейки Вальнер уже успел покинуть район, когда телефон вновь зазвонил. Звонившей оказалась уже ранее обращавшаяся в организацию Ирина, которая поинтересовалась, почему никто не приехал за косулей. Оказалось, что сообщения поступали о двух животных — одна косуля была на перекрестке, другая в ста метрах в саду частного дома Ирины.

«Такого раньше не случалось, но косуля действительно лежала в саду частного дома», - сказал Вальнер. По словам Ирины, косуля перемахнула через забор и оказалась в саду, заметила там игравшуюся собаку, от испуга помчалась в сетчатый забор и оказалась в ловушке. Встать на ноги косуля больше не смогла.

По словам Вальнера, косули настолько нежные и робкие, что могут, как и зайцы, от большого испуга получить инфаркт. Животное доставили в клинику Loomade Kiirabi. Ветеринар Теэле Аласи-Нгако вколола косуле успокоительное и осмотрела ее.

Выяснилось, что кости косули целые и работают как надо. Внутренние органы также не повреждены и травмирована только одна маленькая косточка, которая доставляет боль, но не мешает передвижению. По оценке ветеринара Юллара Сийра, нормальному поведению животного мешает прежде всего страх.

Косулю собираются при первой возможности вернуть на волю, но до этого она должна поправиться. По дороге в свой временный дом косуля спала сладким сном.

Хотя ограничивать передвижение собак в домашнем саду не надо, защитники животных призывают всегда держать своих животных на поводке на улицах, чтобы спасти лесных животных.