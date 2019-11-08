От этого зависит жизнь: водителей просят проверять автомобили перед началом поездки

Защитники животных просят автомобилистов в холодное время года прежде, чем заводить свою машину, убедиться, что под капотом или под другими частями кузова не устроились греться кошки.
Становится все холоднее, и поэтому Эстонское общество защиты животных (ELS) призывает автоводителей перед началом поездки проверять, не спрятались ли под капотом или под крыльями машины животные, сообщил в пятницу BNS представитель общества.
Забравшася погреться кошка может уснуть между крылом машины и мотором и не выскочить из своего укрытия, когда человек начнет заводить автомашину, и это может окончиться для нее очень печально.
"Несколько лет назад ELS пришлось заниматься лечением котенка, лапа которого тяжело пострадала от ожога заведенного мотора. Котенку пришлось сделать операцию и ампутировать часть лапы”,- рассказала руководитель помощи обществу Маргит Мидро.