От этого зависит жизнь: водителей просят перед поездкой проверять автомобили

Становится все холоднее, и поэтому Эстонское общество защиты животных (ELS) призывает автоводителей перед началом поездки проверять, не спрятались ли под капотом или под крыльями машины животные, сообщил в пятницу BNS представитель общества.

Забравшаяся погреться кошка может уснуть между крылом машины и мотором и не выскочить из своего укрытия, когда человек начнет заводить автомашину, что может окончиться для нее очень печально.