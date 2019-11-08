От этого зависит жизнь: водителей просят перед поездкой проверять автомобили

Защитники животных просят автомобилистов в холодное время года прежде, чем заводить свою машину, убедиться, что под капотом или под другими частями кузова не устроились греться кошки.
Становится все холоднее, и поэтому Эстонское общество защиты животных (ELS) призывает автоводителей перед началом поездки проверять, не спрятались ли под капотом или под крыльями машины животные, сообщил в пятницу BNS представитель общества.
Забравшаяся погреться кошка может уснуть между крылом машины и мотором и не выскочить из своего укрытия, когда человек начнет заводить автомашину, что может окончиться для нее очень печально.
"Несколько лет назад ELS пришлось заниматься лечением котенка, лапа которого тяжело пострадала от ожога заведенного мотора. Котенку пришлось сделать операцию и ампутировать часть лапы”, - рассказала руководитель помощи обществу Маргит Мидро.