Душераздирающие снимки найденных в Тамсалу Пирата и Нипернаади: вот что бывает, когда коты становятся бездомными

«Бессчетное количество людей до сих пор живут с убеждением, что кошка - это животное, которое гуляет само по себе. Вот как гуляют эти кошки, - написали представители MTÜ Cats Help, протянувшие Пирату и Нипернаади руку помощи. - Кто-то заблудится и останется жить на улице. Тысячи и тысячи рождаются на улицах и каждый день их жизни - это борьба с болезнями, голодом, холодом, а также с другими животными и людьми.

Никто не знает, как Пират и Нипернаади оказались на улице, но полосатый Нипернаади был замечен Тамсалу уже много лет назад. Нипернаади не нравилась его свободная жизнь: больной, лишившийся зубов и кончиков ушей кот искал временный приют в магазине и на автовокзале, запрыгивал к людям в машины и на колени. Сообщение об этом бедняге поступило в MTÜ Cats Help на прошлой неделе и для Нипернаади удалось быстро найти временный приют.

Нипернаади. ФОТО: MTÜ Cats Help

При обсуждении вопроса об отправке Нипернаади на лечение выяснилось, что у нашедшего его человека уже две недели живет другой кот, который находится в плачевном состоянии. Летом он стал прибегать во двор одной молодой семьи и просить еду. Осознавая, что вот-вот настанут холода, люди забрали несчастное животное к себе и назвали Пиратом.

Пирату невероятно повезло, поскольку жители Эстонии редко осмеливаются помогать настолько больным животным. Но так как у молодой семьи нет финансовой возможности лечить кота, MTÜ Cats Help решил прийти на помощь и Пирату.

У Пирата большие проблемы с глазом. ФОТО: MTÜ Cats Help

За несколько недель состояние больного глаза Пирата заметно ухудшилось. Добровольцы MTÜ Cats Help сообщали, что, возможно, обоих котов придется отдать в клинику. В итоге так и произошло. Нипернаади кастрировали, из ротовой полости кота взяли биопсию и теперь его ждет стоматологическая операция. Пират страдает тяжелой грибковой инфекцией, измучен паразитами. Кроме того, у него диагностирован вирус иммунодефицита кошек.

К настоящему моменту расходы на лечение котов достигли 550, но сделана лишь половина процедур. Если вас тронула история Пирата и Нипернаади, вы можете пожертвовать на их лечение:

MTÜ Cats Help

EE742200221071322431

Пояснение: Nipernaadi ja Piraat