Стая волков напала на собаку

На минувших выходных в деревне Мустла в Пярнумаа на молодую таксу устанавливавшего в лесу камеру охотника напала стая волков, пишет Pärnu Postimees.
По словам местных жителей, волки в этих местах ведут себя необычно смело и за месяц произошло несколько нападений. В то же время, по словам специалиста по волкам из агентства окружающей среды, ситуация не изменилась.
Охотник Яан Шультс в субботу собрался в лес, чтобы установить камеру, и взял с собой девятимесячного щенка таксы Ральфа. Хотя обычно Шультс не ходит в лес с пистолетом, в этот раз он его взял.
Около десяти часов Шультс и Ральф на машине добрались на место и охотничий пес вскоре оказался среди стаи волков. Шультс, заметив волков, выстрелил в воздух, но чтобы прогнать их, ему пришлось выстрелить несколько раз. Таксу основательно покусали, но она выжила.
По словам Шультса, инцидент был необычен тем, что волки напали на собаку несмотря на присутствие человека.
Место нападения осмотрел и глава общества охотников Тихеметса Вяйно Лилль, по словам которого этот инцидент доказывает, что число волков в этом районе превысило разумные границы. «За последний месяц было три нападения на собак в радиусе двух километров», - отметил он и сказал, что теперь можно с уверенностью заявить, что нападали волки.