Стая волков напала на собаку

По словам местных жителей, волки в этих местах ведут себя необычно смело и за месяц произошло несколько нападений. В то же время, по словам специалиста по волкам из агентства окружающей среды, ситуация не изменилась.

Охотник Яан Шультс в субботу собрался в лес, чтобы установить камеру, и взял с собой девятимесячного щенка таксы Ральфа. Хотя обычно Шультс не ходит в лес с пистолетом, в этот раз он его взял.

Около десяти часов Шультс и Ральф на машине добрались на место и охотничий пес вскоре оказался среди стаи волков. Шультс, заметив волков, выстрелил в воздух, но чтобы прогнать их, ему пришлось выстрелить несколько раз. Таксу основательно покусали, но она выжила.

По словам Шультса, инцидент был необычен тем, что волки напали на собаку несмотря на присутствие человека.