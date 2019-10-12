Пт, 8.11.2019
Контент-маркетинг

Кампания в ветеринарной клинике Приюта для Животных 10.10.2019 - 10.12.2019

ФОТО: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

С 10 октября 2019 по 10 декабря 2019 включительно в Ветеринарной Клинике приюта - HOIUPAIGA LOOMAKLIINIK (г. Таллин) - проходит ставшая уже традиционной кампания по вакцинации, стерилизации и кастрации животных.

Посещая нашу клинику вы помогаете животным приюта!

Клиника открыта ежедневно с 8 до 00 (также и в государственные праздники)

Информация и запись по тел. 53496370 (в клинике можно платить картой)

Платы за визит нет.

ОПЕРАЦИИ

стерилизация кошки - ̶5̶5̶ 50 €

кастрация кота - ̶3̶5̶ 30 €

стерилизация собаки < 20 кг - ̶1̶1̶0̶ 100€

стерилизация собаки 20-40 кг - ̶1̶2̶0̶ 110€

стерилизация собаки > 40 кг - ̶1̶6̶0̶̶ 155€

кастрация собаки < 20 кг - 9̶0̶ 85€

кастрация собаки 20-40 кг - ̶1̶0̶0̶ 95€

кастрация собаки > 40 кг - 1̶1̶5̶ 100€

ВАКЦИНАЦИИ

Комплексная вакцина для взрослой собаки (CHPPiL+R, Versican) - ̶1̶5̶ 10е

Комплексная вакцина для кошки (Feligen+R, Versifel+R) - ̶1̶5̶ 10е

ЧИПИРОВАНИЕ (в цену входит занесение данных в регистр)

Животные: кошки, собаки, хорьки, кролики

̶1̶0̶ 8е

Принимаем по адресу:

Sinirebase 24, Tallinn

записываться на приём по телефону: 53496370

клиника работает ежедневно с 8 до 00

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ