История про Машу

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МАША и ШАЙТАН - оба уехали в новый дом! Сегодня отправилась домой МАША.
Мы этому очень рады, а Машка, та вообще - благоухая бергамотом поехала сегодня, счастливая и довольная. В общем - всё хорошо! Старичкам тоже надо дать достойную старость!
Кстати, когда-то вы жервтовали на корм для стариков (тут, в группе можно найти пост об этом и о том. что мы его получили). Вот он ей очень хорошо подошёл, и с желудком всё отлично и поноса не было на нём.
В общем один целый мешок этого волшебного корма мы отдали Машке с собой в новый дом! А дальше хозяйка будет заказывать его и дальше!
В общем - мы очень рады за эту парочку! Обоим достойная старость.