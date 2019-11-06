ФОТО: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

#LoomadeHoiupaikSOS #koer51729 Некоторые новости по поводу этого пёсика. пока всё без изменений... но мы стараемся, и он тоже. сильно истощён, ест с руки, по 3-5 раз в день. хочется позитивных изменений, но всё никак. пока порадовать вас нечем...

Должны сказать спасибо большое тем, кто жертвовал на корм для него: всё дошло - мы очень благодарны. этот корм ему и даём.

нам очень печально, что поступил он к нам так поздно... но тут мы не можем ничего поделать: как изъяли, так нам сразу и передали, с тем и работаем.

В ближайшее время мы снова сделаем анализ крови и посмотрим прогресс/регресс. Стараемся выводить его, чтобы ходил хоть немного своими ногами, а не только лежал, помогаем при этом. В общем... возимся.

Жаль, что сейчас такое время, туман, грязь, влажность. Летом всё было бы настолько проще: на травку на солнышко, всё было бы значительно проще.

В общем... держим кулаки, пока не сдаёмся. Делаем всё, что возможно только, даже массаж и короткие прогулки. будем надеяться, что и наши усилия плюс его желание жить приведёт к успеху. Стараемся, одним словом...