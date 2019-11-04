Видео: житель Эстонии заснял во дворе своего дома бесхвостую лису

«На первый взгляд подумал, что речь идет о шакале, поскольку без хвоста она выглядела странно, - рассказывает Кяэра. – Принес из комнаты камеру, но к этому времени животное уже ушло, но смог сделать несколько кадров».

Редакторы страницы Looduskalender поделились видео Кяэра и узнали у специалиста Пеэпа Мянниля, что могло стать причиной потери хвоста. По словам Мянниля, видимо, речь идет о лисе, которая оправилась от парши: прошлой зимой у животного на хвосте, очевидно, не было шерсти, хвост промерз и ткани омертвели. Так, скорее всего, лиса лишилась хвоста.