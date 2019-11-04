Скиф-той-боб и корниш-рекс: кошки редких пород продемонстрировали в Таллинне свою красоту

На прошедших выходных, 2 и 3 ноября, на Певческом поле в Таллинне вновь прошла выставка кошек CFA. На нее прибыли котики из разных стран, в том числе редкой породы скиф-той-боб, имеющей карликовые размеры, пишет Postimees.
На международной выставке были представлены и другие редкие породы - корниш-рекс, девон-рекс и японский бобтейл. Также там можно было увидеть персидских, британских короткошерстных, мэнских, сиамских, бомбейских, бурманских кошек, а еще рэгдоллов и ориенталов. Всего чуть более ста кошек. Особенностью этого мероприятия стало то, что в нем участвовали ищущие в приютах новый дом кошки.