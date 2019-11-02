Кошка. ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Нам часто кажется, что с кошками гораздо трудней подружиться, чем с собаками. Но, может быть, мы их просто не понимаем?

Собаки, похоже, от природы не могут скрывать свои чувства. Когда они скачут вокруг вас, кладут морду между лап, принюхиваются, виляют хвостом, пытаются вас облизать, легко понять, что они чувствуют - возбуждение, удовлетворение или ничем не прикрытую радость.

Если бы собаки играли в покер, они бы всегда проигрывали, у них все написано на морде.

Язык телодвижений кошек тоже довольно изощренный. Об их настроении можно судить по подергиванию хвоста, по тому, как животное его поджимает или поднимает вертикально, по взъерошенности шерсти на загривке, по положению усов и ушей.

Мурлыкание обычно (но не всегда) говорит об удовлетворенности или дружелюбии.

Все это довольно надежные сигналы, по которым можно судить, настроен кот на общение с вами или лучше оставить его в покое.

Мы можем быть уверены в собачьей дружбе, но с котами, как нам кажется, все не так просто. Кошки живут с человеком на протяжении тысячелетий, и все-таки мы так и не научились их до конца понимать. Или у них просто сложился такой незаслуженный имидж?

Независимость кошек в глазах многих - положительная черта, но кто-то примет ее за отчужденность или себялюбие. Недоброжелатели утверждают, что кошки показывают свою привязанность к человеку, только когда им хочется есть.

Владельцы котов, конечно, возразят, что это чушь. Отношения с кошкой такие же прочные, как и хозяина с собакой, скажут они. Но почему же тогда к кошке прилип имидж эгоистичного и неприветливого создания? И есть ли в этом хоть грамм правды?

По крайней мере, образ кошки, которая ходит сама по себе, практически не навредил ее популярности. Считается, что в одной только Великобритании - 10 млн домашних кошек. Примерно в 25% домохозяйств есть как минимум одна кошка (данные исследования 2012 г.).

Возможно, имидж эгоистичного животного частично объясняется тем, как вообще кошки становились домашними. Это был гораздо более постепенный процесс, чем с собаками, и при этом именно кошки решали, стоит ли им одомашниваться.

Первые одомашненные кошки начали появляться примерно 10 тыс. лет назад на Ближнем Востоке. При этом они не зависели от своих хозяев в еде, они заботились об этом сами, охраняя запасы зерна и продуктов от крыс и прочих вредителей.

Таким образом, с самого начала наши отношения с кошками были более отстраненными, чем с собаками, помогавшими нам охотиться и рассчитывавшими на свою долю добычи.

Кот, который сейчас свернулся у вас на диване или взирает на вас свысока с книжной полки, по-прежнему руководствуется многими из инстинктов своих далеких предков. Он любит охотиться, обходить свою территорию, охраняя ее от вторжения других котов.

Кошки куда ближе к своим предкам, чем собаки. И то, что мы их приручили, лишь частично изъяло их из дикой природы.

"В основном это просто человеческое недопонимание этих животных", - говорит Карен Хистэнд, ветеринар и попечитель зоозащитного фонда International Cat Care.

"Собаки и люди очень похожи и очень давно живут вместе. В каком-то смысле у них была совместная эволюция. Что касается кошек, то тут отношения гораздо более недавние. У современных кошек - асоциальные предки, жившие и охотившиеся в одиночку".

Африканская дикая кошка Felis lybica, которую люди когда-то начали приручать и из которой в итоге и вышли наши домашние коты и кошки, была одиночным животным и сходилась с кем-то из родичей только в период течки и на короткий период воспитания котят.

"Кошки - единственное из асоциальных животных, которое нам удалось приручить. Остальные наши домашние животные - социальные, у них крепкие связи с остальными членами их стаи или стада".

Учитывая, что кошки - настолько особый случай среди животных, с которыми мы живем, ничего удивительного в том, что мы часто их не понимаем.

"Из-за того, что они настолько самостоятельны и могут позаботиться о себе, кошки все более и более популярны, - говорит Хистэнд. - Но насколько предлагаемый людьми образ жизни им подходит - отдельный вопрос. Люди ожидают, что кошки будут вести себя так же, как собаки, как мы сами. Но они не такие".

Исследования кошачьих эмоций и кошачьей общительности сильно отстают от собачьих, но в последнее время их количество растет.

И хотя эти исследования пока только в начале пути, они уже показали: кошачья способность к общению с человеком - вещь сложная и многослойная.

"Она сильно варьируется и определяется генетикой, а способность к общению зависит от того, что животное испытало в первые 6-8 недель после рождения. Если у кошки с раннего возраста был положительный опыт общения с человеком, то она, скорее всего, будет хорошо относиться к людям, будет искать их общества".

Даже сама одомашненность кошек имеет очень широкий диапазон. Одичавшие бродячие кошки часто прячутся и убегают от людей - точно так же, как убегали бы их дикие предки.

В странах Средиземноморья и в Японии можно встретить целые колонии "общинных котов", живущих в рыбацких деревушках. Местные жители кормят их, и кошки относятся к ним с определенным доверием.

В Стамбуле горожане заботятся о полудиких кошках, которые стали частью самобытного имиджа этого города, об этом даже снят документальный фильм.

И, наконец, есть кошки, которые живут в наших домах и квартирах. Но и у этой категории есть свои подкатегории. Некоторые из животных держатся на дистанции от хозяина, другим явно нравится его компания.

Так на что же нам обращать внимание, если мы хотим понять, насколько дружны со своим котом? Вернее, насколько он дружен с нами…

Как и собаки, коты по большей части общаются на языке телодвижений. "Я считаю, что понять язык их телодвижений гораздо сложнее, чем собачий", - говорит Кристин Витале, изучающая поведение кошек. И это не обязательно их вина.

Есть одна особенность, которая помогает собакам бороться за место в сердце человека. Авторы исследования из Портсмутского университета обнаружили, что собаки научились имитировать щенячье выражение "лица", что запускает в человеке желание о них заботиться, воспитывать их и поощрять.

Перемена произошла, когда у собак развилась мимическая мышца, поднимающая внутреннюю часть брови. У предков собак волков такой мышцы не было.

"Щенячьи глаза", "щенячий взгляд" - в данном случае не просто выражения, это уловка эволюции, укрепившая связь человека и собаки.

Беда в том, что у кошек нет такой мимической мышцы. Поэтому взгляд, которым вас одаривает кот, можно расценить как холодный и недоброжелательный. (А уж когда два кота уставились друг на друга, это часто означает прелюдию к драке.)

Но когда кошка смотрит на вас, медленно мигая и щурясь, знайте: она вас любит и так демонстрирует свою привязанность.

Даже когда кошка, сидя рядом или у вас на коленях, отворачивается от вас - это вовсе не знак пренебрежения. Наоборот, это показывает, что она чувствует себя расслабленно, доверяет вам.

Витале рекомендует познакомиться с исследованием, которое она провела, работая в Орегонском университете (США).

Собак и кошек хозяева оставили одних в комнате, а чуть позже вернулись. Большинство кошек, у которых были хорошие, благополучные отношения с хозяевами, подошли их поприветствовать, но тут же отошли, чтобы дальше исследовать новую для себя комнату. Собаки вели себя точно так же.

Ведь, как подчеркивает Витале, если собака бегает по комнате, играя с игрушками и лишь иногда подбегает к хозяину, нас это не беспокоит.

Исследователи называют это "надежной привязанностью" - спокойное поведение, когда хозяин вернулся, говорит о том, что между животным и хозяином существует крепкая эмоциональная связь.

"Необъективные ожидания людей в отношении поведения животных сказываются на поведении четвероногих питомцев", - подчеркивает Витале.

Пытаясь заставить кошку вести себя, как собака, добиваясь от нее такого же навязчивого внимания к нам, мы пытаемся изменить заложенное в нее природой.

По словам Хистэнд, проблема отчасти состоит в нашей исторической неспособности видеть, что кошачий темперамент, кошачий характер отличается от собачьего. И даже опытные эксперты могут впасть в это заблуждение.

"В 2007 году я поехала на одну конференцию и там почувствовала себя полной идиоткой, - вспоминает она. - То, что там говорилось, было довольно базовыми сведениями о кошках, и я этих вещей не знала. Например, то, что они любят, когда еда и вода для них находятся в разных местах. Все эти данные начали получать только недавно, но если вы готовы смириться с тем, что ваши предыдущие знания были неверными, вам открывается очень интересный мир".

Возьмем для примера то, как кошки трутся о своего хозяина. Раньше считалось, что они так метят свою территорию - как бродячие коты помечают деревья, углы зданий и колеса автомашин.

Но когда они трутся о ноги или руку человека, это обычно знак единения с ним: кот оставляет свой запах на вас и одновременно переносит на свою шерсть ваш запах.

Точно так же одичавшие кошки поступают с теми своими сородичами, которых считают союзниками. Это способ создания общего запаха, по которому они отличают друга от врага.

В конце концов, говорит Хистэнд, надо понять главное: дружить с вами скорее захочет кошка, довольная жизнью.

"Им нужно, чтобы все было на своих местах - вода, пища, спальное место, лоток… Чтобы все было в порядке. И когда они чувствуют, что у них все в порядке, они начинают исследовать возможности социальных связей".

Так что не огорчайтесь, когда приходите домой, а ваш кот спокойно смотрит на вас издалека, лежа на диване. Или, лениво зевая, потихоньку бредет в коридор. Так вам показывают: вам рады. Только на свой манер.