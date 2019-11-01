ФОТО: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

Было на рыбной ферме 2 собаки, МАША и ШАЙТАН. настал момент, когда производство расформировали, и обоим собакам пришлось искать новый дом или каку-то хотя бы передержку, собаки в возрасте.

Руководство расформированного предприятия передало собак в Loomade Hoiupaik и дальше мы стали заниматься их содержанием и пристройством.

ШАЙТАН ушёл домой довольно быстро, а вот МАША засиделась.

Мы стали выдавать её добровольцам на прогулки, на красивую осеннюю фотосессию, где МАША стала выглядеть, как большой и красивый медведь. И вот одна наша активная доброволица предложила МАШЕ спа-салон, на что мы согласились и передали собачку в ответственные руки.

Вчера получили фото-отчёт, которым делимся и с вами!

Мы вообще очень рады, что в последнее время столько добровольцев помогает нам с нашими кисами и собачками. Гуляют, и пиарят их кругом-везде, делают отличные фотографии! Это важно! Это НАДО! Не нам надо - им, животным!

Поэтому мы рады новым добровольцам! Приходите и гуляйте, фотографируйте их, показывайте остальным, какие у нас перкрасные животные!

А МАША теперь просто красавица! Это большой очень труд, всё то, что было сделано. МАШКУ мыли 4 раза, выстригли всё вокруг попы, причесали, убрали колтуны! Работали 5 часов втроём!