(начало тут, или по хэштэгам: https://www.facebook.com/groups/1703848223163256/permalink/2404259793122092/)
Продолжаем продолжать восстанавливать/творить добро, чудеса.
Пёсик стал немного ходить, и сразу видно, что у него проблемы с задней конечностью. По ходу там застарелый перелом. Наклон головы вполне может быть брошенный на самотёк отит (воспаление уха).
Чтобы нормально диагностировать и то и другое он должен быть хотя бы на 5 кило потяжелее, поэтому сейчас мы его откармливаем (ЖКТ работает нормально), а дальше займёмся и всем остальным. Кормят его каждые 2 часа небольшими порциями.
Хороший пёсик. Бедняжечка ((
Очень просим помощи!
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