ФОТО: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

(начало тут, или по хэштэгам: https://www.facebook.com/groups/1703848223163256/permalink/2404259793122092/)

Продолжаем продолжать восстанавливать/творить добро, чудеса.

Пёсик стал немного ходить, и сразу видно, что у него проблемы с задней конечностью. По ходу там застарелый перелом. Наклон головы вполне может быть брошенный на самотёк отит (воспаление уха).

Чтобы нормально диагностировать и то и другое он должен быть хотя бы на 5 кило потяжелее, поэтому сейчас мы его откармливаем (ЖКТ работает нормально), а дальше займёмся и всем остальным. Кормят его каждые 2 часа небольшими порциями.

Хороший пёсик. Бедняжечка ((