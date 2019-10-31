ФОТО: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

#LoomadeHoiupaikSOS #koer51729

(начало тут, или по хэштэгам: https://www.facebook.com/groups/1703848223163256/permalink/2404259793122092/)

Продолжаем продолжать восстанавливать/творить добро, чудеса.

Пёсик стал немного ходить, и сразу видно, что у него проблемы с задней конечностью. По ходу там застарелый перелом. Наклон головы вполне может быть брошенный на самотёк отит (воспаление уха).

Чтобы нормально диагностировать и то и другое он должен быть хотя бы на 5 кило потяжелее, поэтому сейчас мы его откармливаем (ЖКТ работает нормально), а дальше займёмся и всем остальным. Кормят его каждые 2 часа небольшими порциями.

Хороший пёсик. Бедняжечка ((

Очень просим помощи!

MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

SEB - EE151010220043748018

SWEDBANK - EE772200221056134796

makse selgitus: annetus tim

9006580 – €2 --- 9006590 – €10

(пожалуйста, дождитесь, пока оператор сам прервёт звонок, иначе деньги не будут зачислены)

PAYPAL:

www.paypal.me/hoiupaik

YANDEX:

https://money.yandex.ru/to/410013329838935