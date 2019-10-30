Фото: в Мяннику с трудом спасли проглотившего крючок лебедя

По словам активиста Союза защиты животных Эстонии Хейки Вальнера, неравнодушные люди заявили о двух лебедях, которые не могут летать, а у одного из них сильно опухла шея, а вокруг нее обмоталась леска. Во вторник защитники животных пытались поймать птицу, но безуспешно.

Сегодня, в среду была предпринята вторая попытка. Поймать белого красавца наконец удалось только с помощью спасателей. Лебедя отвезли в Клинику скорой помощи для животных.

«Крючок в гортани, а леска обмоталась вокруг шеи таким образом, что шея очень сильно отекла», – описал Вальнер.

В клинике крюк достали, сейчас раны осматривают и дают лебедю обезболивающие. «Посмотрим, сможем ли мы завтра отвезти его обратно на то место и отпустить на свободу, или оставим его в городском парке на некоторое время восстанавливаться», – сказал Вальнер. Ветеринарный врач считает, что повреждения небольшие, как только отек спадет и лебедь вновь сможет есть, его отвезут обратно на карьер Мяннику.

Почему молодые лебеди еще не летают, Вальнер ответить не смог, но заверил, что защитники животных будут следить за ними, а когда наступят суровые холода, то их заберут на зимовку в приют.