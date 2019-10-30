В таллиннском торговом центре откроется ресторан для собак

В эту пятницу, 1 ноября, с 12 до 16 всеъ ведущих себя хорошо собак ждут в атриуме торгового центра Solaris, где открывается предназначенный специально для собак ресторан, пишет Postimees.
Собака в ресторане сможет сама выбрать блюдо с говядиной, лососем, бараниной или курицей, и приглянувшееся блюдо будет подано бесплатно. «Впервые в прошлом году открытый специально для собак поп-ап ресторан оказался настолько популярным, что решили в сотрудничестве с магазином Urr & Nurr продолжить эту традицию», - сказала руководитель по маркетингу торгового центра Solaris Кристин Лепиксон.
«Сейчас многие берут с собой собак, что означает, что все дневные мероприятия, в том числе и поход в магазин, надо делать вместе, - говорит Лепиксон, добавляя, что в Solaris всем вежливым домашним животным рады. – А в эту пятницу мы еще и накроем им обед».
В пятницу предназначенный для собак поп-ап ресторан будет открыт в связи пятилетней деятельностью Urr & Nurr в Solaris, и это эксклюзивный однодневный феномен, но, по словам Лепиксон, есть мысль сделать его в будущем постоянным. Воплощение этой идеи зависит от планов и интересов Urr & Nurr.