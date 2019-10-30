В таллиннском торговом центре откроется ресторан для собак

Собака в ресторане сможет сама выбрать блюдо с говядиной, лососем, бараниной или курицей, и приглянувшееся блюдо будет подано бесплатно. «Впервые в прошлом году открытый специально для собак поп-ап ресторан оказался настолько популярным, что решили в сотрудничестве с магазином Urr & Nurr продолжить эту традицию», - сказала руководитель по маркетингу торгового центра Solaris Кристин Лепиксон.

«Сейчас многие берут с собой собак, что означает, что все дневные мероприятия, в том числе и поход в магазин, надо делать вместе, - говорит Лепиксон, добавляя, что в Solaris всем вежливым домашним животным рады. – А в эту пятницу мы еще и накроем им обед».