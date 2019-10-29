История Тимму

Собака в ужасном состоянии (но ведь не такой уж и старый же! лет 8 должно быть), истощение, в общем описывать сложно, весит около 16кг (когда возвращали обратно хозяину, то вес колебался от 35 до 37 кг...), на ногах нормально не стоит, встать даже не может, несли на одеяло на руках, но ласковый, лижет руки... какие же они, всё же, благодарные, не достойны мы их и всё тут...

Сейчас кормим с руки, поим с руки, взяли анализы крови, что бы хоть понять с чем нам предстоит бороться. Все мы тут, конечно, прослезились, потому что помним мы его отлично, но совсем в другом состоянии.

Очень печально, знаете, наблюдать вот такой вот закат. Знаешь собаку одну, а привозят полутруп после "хозяина"...

ПС: фотографии вперемешку, чтобы вы осознали масштаб бедствия, на самом деле...

было - стало

В общем, попытаемся восстановить.

АПД: получили анализы крови собачки. По ним (чтобы понятно) всё более-менее в норме, просто собаку нормально никто не кормил. То есть по биохимии ничего ужасно критичного, просто всегда был голодным и худел... Будем откармливать. Блин... ну что такое, а! Ну как так можно с собакой...

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!

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