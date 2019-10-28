Хозяйка птичьего парка приютила не улетевших на юг аистов

Белые аисты Хэппи и Флай могли стать обедом для диких животных, если бы Туппури не взяла их на свою птичью ферму. У аиста по имени Флай травма крыла, поэтому он никогда не сможет летать, а второго аиста по имени Хэппи мать выбросила из гнезда еще птенцом, рассказали в программе Ringvaade на ETV.