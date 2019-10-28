Хозяйка птичьего парка приютила не улетевших на юг аистов

Хозяйка птичьего парка Ристи Тийу Туппури приютила двух аистов, которые не смогли улететь на зимовку в южные страны, передает Rus.ERR.
Белые аисты Хэппи и Флай могли стать обедом для диких животных, если бы Туппури не взяла их на свою птичью ферму. У аиста по имени Флай травма крыла, поэтому он никогда не сможет летать, а второго аиста по имени Хэппи мать выбросила из гнезда еще птенцом, рассказали в программе Ringvaade на ETV.
Несмотря на то, что родители не научили Хэппи летать, Туппури убеждена, что благодаря инстинктам однажды аист этому все же научится.
Аистов ей передали защитники животных, а если предложат еще, она с радостью приютит и других птиц.