Сб, 26.10.2019
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Полицейский пес Мачо уходит на пенсию

Politseikoer Macho läheb väljateenitud pensionile.

ФОТО: PPA/Marianne Ubaleht

В этот четверг полицейской собаке Мачо исполнилось десять лет, вчера ее торжественно отправили на пенсию, передает Virumaa Teataja.

Немецкая овчарка Мачо служила под руководством Юлии Еэсалу, после обучения она приступила к службе в 2011 году.

В 2012, 2013 и 2017 году Мачо был выбран лучшей патрульной собакой Пыхьяской префектуры, в 2013 году Юлия и Мачо получили признание от клуба Rotary.

В ноябре 2017 году в Пирита, Таллинн, вломились в частный дом, команда, в которую входили Юлия и Мачо, пройдя по следу 500 метров, задержала трех человек.

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