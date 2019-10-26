Полицейский пес Мачо уходит на пенсию

В этот четверг полицейской собаке Мачо исполнилось десять лет, вчера ее торжественно отправили на пенсию, передает Virumaa Teataja.
Немецкая овчарка Мачо служила под руководством Юлии Еэсалу, после обучения она приступила к службе в 2011 году.
В 2012, 2013 и 2017 году Мачо был выбран лучшей патрульной собакой Пыхьяской префектуры, в 2013 году Юлия и Мачо получили признание от клуба Rotary.
В ноябре 2017 году в Пирита, Таллинн, вломились в частный дом, команда, в которую входили Юлия и Мачо, пройдя по следу 500 метров, задержала трех человек.