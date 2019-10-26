Полицейский пес Мачо уходит на пенсию

Немецкая овчарка Мачо служила под руководством Юлии Еэсалу, после обучения она приступила к службе в 2011 году.

В 2012, 2013 и 2017 году Мачо был выбран лучшей патрульной собакой Пыхьяской префектуры, в 2013 году Юлия и Мачо получили признание от клуба Rotary.