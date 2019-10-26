Фото и видео: в Таллиннском зоопарке проходит большой тыквенный праздник

День тыквы позволяет внести разнообразие в меню животных зоопарка. В этом году получен рекордный урожай — если в прошлом году зоопарк получил около 20 тонн тыквы и в кладовых еще осталось немного места, то в этом году кладовые оказались переполнены присланными добрыми людьми тыквами.

Одной только курьерской доставкой было прислано гораздо больше тыкв, чем в прошлом году. Большую работу проделала фирма курьерской доставки DPD Eesti AS, при помощи которой в зоопарк из разных районов страны поступило около 100 посылок разного размера. Поскольку тыквы хорошо хранятся, животные смогут лакомиться ими до тех пор, пока тыкв хватит, хотя бы даже до весны. Кроме тыквы зоопарку прислали также морковь, свеклу и другие хорошо хранящиеся овощи.

В день тыквы посетители смогут понаблюдать за тем, как обитатели зоопарка по-разному обращаются с тыквами. Кормление животных будет сопровождаться комментариями сотрудников зоопарка.

Зоопарка благодарит всех, кто внес вклад в обогащение меню животных.