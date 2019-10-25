Собрано рекордное число подписей под требованием запретить в Эстонии зверофермы

"Мы бесконечно благодарны тем тысячам людей, что выступили в защиту животных. Одно дело - поставить подпись под электронным письмом и совсем другое - заверить своем мнение цифровой подписью, чтобы дать петиции официальный ход", - сказала руководитель кампании Nähtamatute Loomad Мерит Валге.

В качестве следующего шага Nähtamatud Loomad передаст цифровые подписи в Рийгикогу, где будут обязаны в течение шести месяцев принять вопрос к обсуждению. Законопроект о запрете звероферм уже рассматривался в Рийгикогу дважды, однако оба раза провалился.

"Пушные зверофермы стали позорным пятном нашей прогрессивной Эстонии - народ давно это знает, а теперь пришло время, чтобы политики прислушались к нам. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Эстония стала первым государством Балтии, принявшим столь дружественное к животным решение", - сказала Валге.

Большинству диких зверей не подходит содержание в клетках, поскольку фермы не могут удовлетворить такие их потребности в движении, как игры, забота о своей чистоте и охота. Многие из них лишаются рассудка в тесных клетках или становятся агрессивными и не могут больше защитить самих себя, отсюда каннибализм, незаживающие раны, травмы и душевные расстройства у зверей, которые отмечаются на всех зверофермах мира.