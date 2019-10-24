Видео: в России медведь напал на дрессировщика на цирковом представлении
Полиция Карелии проводит проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором медведь нападает на дрессировщика во время представления в цирке.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД в четверг, материалы проверки направят в СКР Карелии.
Собеседник агентства уточнил, что информация о нападении медведя на цирковом выступлении в городе Олонец поступила в полицию в 21:59 в среду.
В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в инциденте усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Республиканское управление СКР начало проверку по статье 238 УК РФ. "Арена цирка не имела ограждения, в зале находилось большое количество детей", - сказали в пресс-службе ведомства.
Нападение медведя на дрессировщика во время выступления цирка в Олонце засняли на камеру телефона зрители шоу. Дрессировщик жив, о его состоянии не сообщается. В Минздраве Карелии рассказали, что к медикам никто не обращался.