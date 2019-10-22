Пришедший из России медведь Проша может вернуться на родину уже на следующей неделе

Директор зоопарка Тийт Маран сказал BNS во вторник, что документация по отправке медведя в Россию порядке, а теперь российская сторона принимает ценовые предложения у лицензированных транспортных фирм.

«Разумеется, мы им всячески помогаем», - сказал Маран. Он выразил надежду, что Проша уже на следующей неделе вернется на родину.

«Похоже, что эту долгую смешную операцию получится завершить».

По словам Марана, пойманный в середине августа Проша по-прежнему находится в изоляции в Таллиннском зоопарке, но его иногда выпускают погулять. «Он ждет, когда его заберут. После этого он месяц проведет в России в карантине, а затем его выпустят на природу. По словам россиян, он будет жить в Марий Эл», - сказал Маран.