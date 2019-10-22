Вт, 22.10.2019
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  • Пришедший из России медведь Проша может вернуться на родину уже на следующей неделе

Пришедший из России медведь Проша может вернуться на родину уже на следующей неделе

Pihkva karu Proša Tallinna loomaaias.

ФОТО: Tallinna loomaaed

Пришедший летом в Эстонию из России, пойманный в Валгамаа и ожидающий сейчас в Таллиннском зоопарке отправки в Россию медведь Проша может вернуться в Россию уже на следующей неделе, если получится найти фирму с подходящей ценой и необходимыми документами.

Директор зоопарка Тийт Маран сказал BNS во вторник, что документация по отправке медведя в Россию порядке, а теперь российская сторона принимает ценовые предложения у лицензированных транспортных фирм.

«Разумеется, мы им всячески помогаем», - сказал Маран. Он выразил надежду, что Проша уже на следующей неделе вернется на родину.

«Похоже, что эту долгую смешную операцию получится завершить».

По словам Марана, пойманный в середине августа Проша по-прежнему находится в изоляции в Таллиннском зоопарке, но его иногда выпускают погулять. «Он ждет, когда его заберут. После этого он месяц проведет в России в карантине, а затем его выпустят на природу. По словам россиян, он будет жить в Марий Эл», - сказал Маран.

В начале августа в Валгамаа появились ушедшие из российского питомника для осиротевших медвежат медведи Поля и Проша. Медведи приходили в населенные пункты, где представляли опасность для людей, их не застрелили только по просьбе российских специалистов. Прошу поймали, о Поле до сих пор нет никакой информации.

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