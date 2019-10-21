Видео: житель Латвии столкнулся лицом к лицу с тремя медвежатами

Автор видеоролика Наурис Дрейблатс запечатлел, как трое медвежат выходят из леса, смотрят на мужчину и резво пересекают дорогу, а потом исчезают в кустах. Мама малышей вблизи не была замечена.

Видео: Мужчина столкнулся лицом к лицу с медвежатами

В последнее время все чаще появляется информация о медведях на территории Латвии. В конце сентября сообщалось о медведе в стороне Валки - зверь регулярно обследует строительную площадку. В свою очередь в июне очевидцам удалось снять на видео медвежат у леса Олери.

Популяция медведей в Латвии растет. По словам экспертов, на данный момент в нашей стране проживает около 20-50 животных этого вида.