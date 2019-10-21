Пн, 21.10.2019
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  • Видео: житель Латвии столкнулся лицом к лицу с тремя медвежатами

Видео: житель Латвии столкнулся лицом к лицу с тремя медвежатами

Медвежата. Иллюстративное фото.

ФОТО: Janno Bergmann

В субботу, 19 октября, один из местных жителей в стороне Вилькене, Латвия, в лесу северной части Видземе смог снять на видео трех медвежат, которые пересекали дорогу, передает Rus.TVNET.

Автор видеоролика Наурис Дрейблатс запечатлел, как трое медвежат выходят из леса, смотрят на мужчину и резво пересекают дорогу, а потом исчезают в кустах. Мама малышей вблизи не была замечена. 

Видео: Мужчина столкнулся лицом к лицу с медвежатами

В последнее время все чаще появляется информация о медведях на территории Латвии. В конце сентября сообщалось о медведе в стороне Валки - зверь регулярно обследует строительную площадку. В свою очередь в июне очевидцам удалось снять на видео медвежат у леса Олери. 

Популяция медведей в Латвии растет. По словам экспертов, на данный момент в нашей стране проживает около 20-50 животных этого вида.

Однако чаще всего можно встретить не самого медведя, а оставленные им следы или разрушения. Поэтому кадры Науриса Дрейблатса кажутся еще более особенными.

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