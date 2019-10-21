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#LoomadeHoiupaikРадость счастливы сообщить, что #LoomadeHoiupaikКотСчелюстью, на лечение которого собирали деньги, которого на глазах у наших добровольцев сбила машина - сегодня отправился в новый дом!
Имён у него было много, пока он лечился, и Владимиром он был, и Феофаном и вообще каких только не было, но, как его будут звать дома - мы не знаем ))
Писали мы про него изначально тут:
в дополнение к перелому челюсти у него был вывих плеча и множественные переломы. Короче, всё поставили на место, всё отремонтировали.
Поэтому очень просим вас помогать нам и дальше! Таких случаев много, часто, каждую неделю!
СЧАСТЛИВЧИК - http://www.pets.ee/kodus/kassid/20582.htm