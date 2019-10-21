Вт, 22.10.2019
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Счастливчик

ФОТО: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

#LoomadeHoiupaikРадость счастливы сообщить, что #LoomadeHoiupaikКотСчелюстью, на лечение которого собирали деньги, которого на глазах у наших добровольцев сбила машина - сегодня отправился в новый дом!

Имён у него было много, пока он лечился, и Владимиром он был, и Феофаном и вообще каких только не было, но, как его будут звать дома - мы не знаем ))

Писали мы про него изначально тут:

https://www.facebook.com/groups/1703848223163256/permalink/2321226304758775/

в дополнение к перелому челюсти у него был вывих плеча и множественные переломы. Короче, всё поставили на место, всё отремонтировали.

Поэтому очень просим вас помогать нам и дальше! Таких случаев много, часто, каждую неделю!

СЧАСТЛИВЧИК - http://www.pets.ee/kodus/kassid/20582.htm

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