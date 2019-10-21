Веселый и ласковый котенок ждет в приюте своего человека

Спустя считанные недели Гера стала всеобщей любимицей. Особенно очаровательна Гера по утрам – оглядывает всех сонными глазами и ждет ласки. Днем Гера бойкий игрок и маленькая соня – чем еще заняться, когда приютская семья на работе? Тем не менее по вечерам Гера может снять усталость и стресс, накопившиеся за день. В это время Гера любит обниматься и мурлыкать. Стоит отметить, что Гера – настоящий урчащий мотор, который начинает работать при виде человека.