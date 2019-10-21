Веселый и ласковый котенок ждет в приюте своего человека

Одним августовским днем в приют для кошек прибыла Гера. Найденная в поленнице кошечка посмотрела по сторонам большими желтыми глазами и первое время пыталась быть невидимой, передает Lemmik.
Испуг во взгляде золотисто-желтых глаз быстро сменился бойкостью и жизнерадостностью.
Спустя считанные недели Гера стала всеобщей любимицей. Особенно очаровательна Гера по утрам – оглядывает всех сонными глазами и ждет ласки. Днем Гера бойкий игрок и маленькая соня – чем еще заняться, когда приютская семья на работе? Тем не менее по вечерам Гера может снять усталость и стресс, накопившиеся за день. В это время Гера любит обниматься и мурлыкать. Стоит отметить, что Гера – настоящий урчащий мотор, который начинает работать при виде человека.
Сотрудники приюта уверены, что Гера может принести много радости какой-нибудь семье своей непосредственностью, бойкостью и любовью к играм. Подарите ей своей сердце! Если вы хотите предложить Гере настоящий дом, пишите на адрес info@kassideturvakodu.ee.