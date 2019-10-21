Повзрослевших тигрят Боцмана начали показывать посетителям чешского зоопарка

Тигрят по имени Самба, Ума и Нану теперь будут ежедневно выпускать в доступный для обозрения вольер на пару часов в день, сообщил зоопарк Злина на своей странице в Facebook.

Боцмана перевезли из Таллиннского зоопарка в Чехию в декабре 2018 года в рамках программы по размножению охраняемых видов. Его партнершей стала тигрица Таня. Три тигренка - две самки и один самец - появились на свет в начале июня.