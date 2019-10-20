Кессе устала от жизни в приюте: не выходит из клетки и отказывается от пищи

Кессе жмется в углу и не хочет есть, поэтому она должна быть все время в клетке, чтобы добровольцы Pesaleidja видели, что и когда она ест и чтобы она могла спокойно жить сама по себе. Только так за Кессе удается присматривать.

Тем не менее, жизнь в клетке совсем не хороша для молодой кошки, которой всего год, также из-за недостатка мест, Pesaleidja - не долговечный вариант. Поэтому Кессе нужен другой приют или дом.

Ей не нужно лечение - он просто хочет тихого уголка. Она может жить с одной или двумя кошками, но не со 160.