Со двора в Маарду украли овчарку: кому понадобилась старая и больная собака?

«У нас на работе украли собаку», - с этих слов начинает свой рассказ Светлана. Сначала она опубликовала свою историю в Facebook, а потом рассказала и Rus.Postimees.

Овчарка Мура жила там практически с момента основания компании, 15 лет назад, и стала символом предприятия. Даже была внесена в баланс компании как имущество, говорит Светлана. «Не понимаю, кому могла понадобится Мура», – задается вопросом она. Действительно Мура не просто старая собака, у нее есть проблемы со здоровьем, более того, она слегка прихрамывает на заднюю лапу, поскольку много лет назад, собака попала под машину. В каких целях украли старую и больную овчарку, остается загадкой, возможно, чтобы потребовать выкуп, однако пока что сообщений владельцы Муры не получали.

Светлана утверждает, что Муру похитили 16 октября в 22:46-22:49, как показали записи камеры.

«Сделали это быстро, за три минуты. Сработавшая сигнализация не помешала их действиям, они увезли Муру на машине. В голове крутятся самые ужасные версии произошедшего», – негодует Светлана. Она отмечает, что, к сожалению, номера машины или лиц злоумышленников на камере не видно.

Мура ФОТО: личный архив

Сейчас Светлана собирает все необходимые документы, а также ждет запись с камер наблюдения соседней фирмы, чтобы написать заявление в полицию.

Rus.Postimees также обратился за комментарием в полицию. Как только он будет, мы опубликуем его.

По словам Светланы, сейчас она общается с другой женщиной, чье объявление о пропаже собаки висело у магазина Maxima в Маарду. В том случае была украдена тоже большая и прихрамывающая собака Кира. По словам хозяйки, она видела, что собаку украли двое мужчин на машине в середине августа. Животное до сих пор не найдено.