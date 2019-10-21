Со двора в Маарду украли овчарку: кому понадобилась старая и больная собака?

С одного из предприятий в промышленной зоне Маарду украли собаку. Двое неизвестных мужчин въехали на частную территорию на машине и забрали старую овчарку, что подтверждается камерой наружного видеонаблюдения.
«У нас на работе украли собаку», - с этих слов начинает свой рассказ Светлана. Сначала она опубликовала свою историю в Facebook, а потом рассказала и Rus.Postimees.
Овчарка Мура жила там практически с момента основания компании, 15 лет назад, и стала символом предприятия. Даже была внесена в баланс компании как имущество, говорит Светлана. «Не понимаю, кому могла понадобится Мура», – задается вопросом она. Действительно Мура не просто старая собака, у нее есть проблемы со здоровьем, более того, она слегка прихрамывает на заднюю лапу, поскольку много лет назад, собака попала под машину. В каких целях украли старую и больную овчарку, остается загадкой, возможно, чтобы потребовать выкуп, однако пока что сообщений владельцы Муры не получали.
Светлана утверждает, что Муру похитили 16 октября в 22:46-22:49, как показали записи камеры.
«Сделали это быстро, за три минуты. Сработавшая сигнализация не помешала их действиям, они увезли Муру на машине. В голове крутятся самые ужасные версии произошедшего», – негодует Светлана. Она отмечает, что, к сожалению, номера машины или лиц злоумышленников на камере не видно.
Сейчас Светлана собирает все необходимые документы, а также ждет запись с камер наблюдения соседней фирмы, чтобы написать заявление в полицию.
Rus.Postimees также обратился за комментарием в полицию. Как только он будет, мы опубликуем его.
По словам Светланы, сейчас она общается с другой женщиной, чье объявление о пропаже собаки висело у магазина Maxima в Маарду. В том случае была украдена тоже большая и прихрамывающая собака Кира. По словам хозяйки, она видела, что собаку украли двое мужчин на машине в середине августа. Животное до сих пор не найдено.
В сообществах зооактивистов в интернете отмечают, что в кражах собак нет ничего удивительного. Их похищают и передают черным заводчикам для разведения. Бывает, что животных крадут живодеры или вымогатели денег. Собак крупных или бойцовских пород могут красть для участия в собачьих боях, а котов и собак мелких пород могут красть в те же заведения для притравки бойцовых собак.