В США родился щенок с зеленой шерстью

Хозяйка трехлетнего дога Кэдди Уильямс рассказала, что всего на свет появилось восемь щенков. Изначально она решила, что все они черного цвета, однако рассмотрев, обнаружила, что один обладает необычным окрасом. На самочувствии животных это явление никак не сказалось.