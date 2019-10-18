История про молодого старичка РОКИ

Это большая радость! И сейчас вместе они кругом колесят по Эстонии, и Роки получает большое удовольствие от новой жизни.

В возрастных пёсиках нет ничего ужасного или страшного. Да, бывает, что здоровье преподносит сюрпризы, но прелесть возрастных собак в том, что они уже точно знают, чего хотят и не будут делать совсем бесполезных движений. Они просто будут наслаждлаться жизнью вместе с вами.

(письмо из нового дома, перевод с эстонского):

"Здравствуйте!

Подумала, что мне надо написать о том, как у нас с Роки (в приюте он был Рене) идут дела.

Он большой молодец и душой очень молод! Летом мы исколесили с ним половину Эстонии и смогли доехать даже до острова Кихну. Невозможно даже пожелать себе лучше собаки! Однажды мне сказали, что ему, наверное, года два! Лично мне кажется так же, но это только предположение. С ним мы действительно подолгу гуляли на длинные расстояния, и я устала быстрее, чем он :D

И в конце отправляю вам несколько фотографий о том, как проходят его дни!

И я, и мой Роки, мы оба очень радуемся нашей новой жизни вдвоём :) Спасибо вам."