Бывает же такое: олень стащил со строительной площадки удлинитель

В центре отдыха Тоозиканну в волости Тюри Ярваского уезда недавно выяснилось, что олень унес со строительной площадки удлинитель на катушке, пишет Järva Teataja.
Люди в центре отдыха в какой-то момент заметили, что по парку животных, где в том числе живут лоси, олени, косули и мелкая дичь, ходит олень, выделяющийся среди своих собратьев по виду. На рогах оленя висел пропавший удлинитель.
Как катушка удлинителя оказался на рогах оленя, осталось загадкой. Для того, чтобы избавить оленя от необычного аксессуара, его пришлось усыпить. После этого шнур смогли снять.
Очнувшись, олень вновь убежал в лес.
По данным центра отдыха, крупные самцы благородного оленя весят порядка 200 кг.