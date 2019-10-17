Украденную у мальчика собаку вернули благодаря его трогательным рисункам

9 октября у семилетнего Кэмрона Эндрюса из британского города Стокпорт украли любимого четвероногого друга по кличке Ральф. Собаку породы бостон-терьер похитили из фургона отца мальчика, пишет Rus.TVNET со ссылкой на издание Unilad.
Семья Эндрюсов сразу обратилась в полицию и объявила награду в тысячу фунтов стерлингов за информацию о местонахождении их четырехлетнего пса. Расстроенный мальчик нарисовал Ральфа, и родители использовали его работы в качестве иллюстрации к посту в Facebook с просьбой вернуть собаку.
Рисунки Кэмрона настолько растрогали пользователей соцсетей, что они даже запустили хэштег #BringRalphHome (#ВернитеРальфаДомой), по которому можно найти фотографии животных и их хозяев с требованием вернуть Ральфа его хозяевам.
Поиски животного длились несколько дней, и вот 14 октября Эндрюсам наконец позвонили и сообщили, что Ральфа нашли. Пес выглядел голодным и измученным. Эндрюсы уверены, что именно рисунки их сына и посты неравнодушных фолловеров помогли вернуть Ральфа домой.