Украденную у мальчика собаку вернули благодаря его трогательным рисункам

Семья Эндрюсов сразу обратилась в полицию и объявила награду в тысячу фунтов стерлингов за информацию о местонахождении их четырехлетнего пса. Расстроенный мальчик нарисовал Ральфа, и родители использовали его работы в качестве иллюстрации к посту в Facebook с просьбой вернуть собаку.

Рисунки Кэмрона настолько растрогали пользователей соцсетей, что они даже запустили хэштег #BringRalphHome (#ВернитеРальфаДомой), по которому можно найти фотографии животных и их хозяев с требованием вернуть Ральфа его хозяевам.