Фото: Omniva разыскивает отправителя необычной посылки

В сортировочный центр Omniva попала посылка, на которой не были указаны ни данные отправителя, ни данный адресата. Содержимое коробки также удивило сотрудников предприятия.
В соцсети Facebook предприятие Omniva сообщает, что предприятию требуется помощь в поисках отправителя необычной посылки, которая в настоящее время находится в их сортировочном центре. Внутри коробки была обнаружена виноградная улитка.
Почтовое предприятие хочет как можно скорее найти владельца улитки, а также призывает людей не отправлять домашних питомцев подобным образом.