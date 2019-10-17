Чт, 17.10.2019
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  • Фото: Omniva разыскивает отправителя необычной посылки

Фото: Omniva разыскивает отправителя необычной посылки

Логистический центр Omniva.

ФОТО: EERO VABAMÄGI / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В сортировочный центр Omniva попала посылка, на которой не были указаны ни данные отправителя, ни данный адресата. Содержимое коробки также удивило сотрудников предприятия.

В соцсети Facebook предприятие Omniva сообщает, что предприятию требуется помощь в поисках отправителя необычной посылки, которая в настоящее время находится в их сортировочном центре. Внутри коробки была обнаружена виноградная улитка.

Почтовое предприятие хочет как можно скорее найти владельца улитки, а также призывает людей не отправлять домашних питомцев подобным образом.

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