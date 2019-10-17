ШАНЕЛЬ ждёт самый лучший дом

Маленькая миниатюрная косуля с большими ушами, которая сама по себе довольно стеснительная, и каждый раз, когда она встречает новых людей, то прячется за спину нашему работнику и оттуда сильно осторожно, одним глазом рассматривает того, кто к ней пришёл. Потом зажмурившись, и преодолев свой страх, она всё-таки выходит "из-за угла" и несёт себя на знакомство.

Весит она менее 10кг, любит кататься на ручках, тихая и ласковая. На то, чтобы привыкнуть к новому хозяину ей надо недельку где-то. На поводке ходит уже неплохо (хотя сначала это был для неё страшный страх), и всё это благодаря нашим работникам, кто занимается этим ежедневно: помогает собачкам преодолеть страх и обрести веру в себя.