Очаровательная галерея: полицейский пес Джек отметил важную годовщину

Джеки, немецкая овчарка, обучающаяся в полицейском участке Пярну, в выходные отмечала важный день - первый день рождения, передает Lemmik.
Когда Джек присоединился к команде полицейского участка Пярну чуть менее года назад, тогда он был крошечным пушистым комочком. Во то время он любил поиграть и подурачиться. Конечно, ни для кого не секрет, что сейчас ему нравится делать это еще больше - измерять глубину лужи, играть с мячом или просто бегать.
В дополнение к игре дрессировка также является важной частью жизни Джека. В течение года под руководством хозяйки Биргит он научился нескольким приемам, позволяющим находить и отслеживать его различные объекты. Конечно, Джек собираемся учиться дальше и примерно через год он станет сертифицированной служебной собакой.