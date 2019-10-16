Очаровательная галерея: полицейский пес Джек отметил важную годовщину

Когда Джек присоединился к команде полицейского участка Пярну чуть менее года назад, тогда он был крошечным пушистым комочком. Во то время он любил поиграть и подурачиться. Конечно, ни для кого не секрет, что сейчас ему нравится делать это еще больше - измерять глубину лужи, играть с мячом или просто бегать.