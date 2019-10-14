Больной котик ищет приют

Кот по кличке Антс находится в так называемой «кошачьей комнате» Pesaleidja почти полгода, в течение этого времени он находился в клетке, поскольку мышиного короля мучает насморк, передает Lemmik.
Антс спокойно относится к обществу других кошек, но находится в стрессе, поскольку вместе с ним живет 160 кошек. По этой причине ему крайне нужен временный приют, чтобы восстановиться и выздороветь.
Волонтеры Pesaleidja ждут от приюта, что кошке предоставят убежище, размещение на ночь, ежедневный доступ к чистой питьевой воде и пище и взаимодействие с теми, кто может предложить дом. Приют должен находиться в Харьюмаа.
Со стороны Pesaleidja каждому новому приюту назначается личный помощник, который присылает точное руководство и при необходимости направит все шаги, таким образом опыт работы с кошками не обязателен. Также все приюты, сотрудничащие с Pesaleidja, объединены в одну Facebook-группу, где можно обменяться опытом.
Pesaleidja при необходимости предоставит приюту песок и кошачий туалет, а также леченбное питание и другие лекарства, в которых нуждается кот. Если хотите предложить Антсу приют, заполните анкету и с вами свяжутся.