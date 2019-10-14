В Вильяндимаа орудует садист, ненавидящий кошек?

В редакцию издания Sakala обратилась жительница Тусти Кятлин Алликас, восьмилетняя кошка которой стала жертвой преступления. Поскольку, по словам владелицы кошки, случаи пыток над животными в этом районе были и раньше, есть подозрение, что издевается над четвероногими местный житель, пишет Sakala.
Две недели назад восьмилетняя кошка Халлу пропала на два дня, а вернулась домой с тяжело поврежденными глазом. Если в начале владельцу казалось, что причина в воспалении, то после очистки глаза стало понятно, что ситуация намного хуже. Ветеринарный врач установил, что повреждение вызвано не болезнью.
«Врач сказал, что есть три варианта, как Халлу получила травмы: глаз подстрелили, проткнули или кошку ударили», – говорит Алликас. По ее данным, ранее в двух километрах от Тусти, в окрестностях Уусна, кто-то выстрелил в глаз другой кошке и, насколько ей известно, об этом сообщили в полицию. Сама Алликас еще не подала заявление в полицию, но собирается.
«Лечение дорогое, но мы пытаемся вылечить нашего маленького друга. Халлу — очень дружелюбная кошка. Бесит, что такие вещи проделываются с беззащитными животными», – говорит она.
Прошлая кошка семьи тоже стала жертвой насилия: ей перерезали ножом горло. «Ясно же, что в нашем районе живет какой-то психопат, который ненавидит кошек. Когда стреляют в собаку, еще можно говорить о самозащите, но кошки точно не нападают на людей».